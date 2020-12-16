الصدر: أيادي الخارج والداخل والتجار والمليشيات تكالبت على مشروع الفاو

2020/12/16 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة باجتثاث الفساد والابتزاز في مشروع ميناء الفاو.

ودعا الصدر في تغريدة له على موقع تويتر، دعا الحكومة الى العمل على اجتثاث الفساد والابتزاز الواضحين والجليين في مشروع ميناء الفاو الكبير، الذي تكالبت عليه أيادي الخارج والداخل والتجار والمليشيات بحجج واهية لتبقي العراق معزولاً ومحتاجاً الى غيره.

وطالب الصدر دول الجوار بعدم التدخل بالشأن العراقي، مهددا بالتدخل بطريقته الخاصة في حال لم تتدخل الحكومة وتمنع الجهات الداخلية برفع يدها فوراً.

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