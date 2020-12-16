التخطيط: 6 الاف مشروع في العراق لايزال قيد الانجاز

2020/12/16 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت وزارة التخطيط، الاربعاء، عن وجود اكثر من 6 الاف مشروع قيد الانجاز، مبينة ان الاولوية ستكون للمشاريع التي وصلت الى مراحل متقدمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي لـ/المعلومة/ انه “بسبب الازمة المالية خفضت الموازنة الاستثمارية بموازنة 2021 والسهم الاكبر ذهب للموازنة التشغيلية”.

واضاف ان “ما يتبقى من اموال في موازنة 2021 سيذهب للجانب الاستثماري من بينها اكمال المشاريع المتوقفة”، مشيرا الى ان “الاولوية ستكون للمشاريع التي وصلت الى مراحل متقدمة”.

واوضح الهنداوي ان “هناك اكثر من 6 الاف مشروع في العراق قيد الانجاز وبمختلف المراحل ضمن جميع القطاعات البنى التحتية والصحية والتعليم والاسكان وغيرها”.انتهى25و

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