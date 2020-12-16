2020/12/16 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

كلمات كان يُرددها الفنان العراقي

الراحل جعفر السعدي في مسلسل (الذئب

وعيون المدينة) كلما كانت تمتزج أمام

ناظريه أيام الماضي وصور الحاضر لتُنتج

واقعاً مؤلماً ومؤسفاً لنماذج بشري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عجيب أمور ... غريب قضية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عجيب أمور ... غريب قضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).