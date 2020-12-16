حول تصنيف الإخوان جماعة إرهابية (1)

2020/12/16 | 17:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في الحادي عشر من الشهر الماضي بيانا اعتبرت فيه جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام" ووصفتها بالجماعة المنحرفة..

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