بالوثيقة.. نائب يوجه سؤالا الى وزير الخارجية بشان تأجير دار للضيافة

2020/12/16 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب جمال المحمداوي، سؤالا برلمانيا إلى وزير الخارجية بشأن “مخالفات إدارية ومالية في الإستمرار بتأجير دار ضيافة لوزير الخارجية الأسبق بعد انتهاء مدة تكليفه”.

واشارت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها ، أن “الدار مشغولة من قبل مسؤول الحماية، ولم يتم تجديد العقد بينما تم تسديد مبلغ (مائة واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) (١٩٢٣٣٥)الف دينار كما نص العقد بين الطرفين على أن تكون مدة الايجار سنة واحدة”.

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