3 أفلام ايرانية تشارك في مهرجان سينمائي بالهند

2020/12/16 | 17:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستشارك ثلاثة أفلام إيرانية في فعاليات الدورة الـ 13 لمهرجان "جيبور" السينمائي الدولي في الهند.

وتشارك في هذا المهرجان الدولي 1848 عملا سینمائيا منها أفلام روائية ووثائقية قصيرة ورسوم متحركة، ومقاطع فيديو موسيقية، ومسلسلات ويب، وأفلام متنقلة، وأفلام طلابية من 80 دولة.

ويشارك في مهرجان "جيبور" السينمائي الدولي ثلاثة أفلام ايرانية وهي "الطريق العكسي" لأبوالفضل جليلي، و"من يكسب لقمة العيش من دفن الموتى" لصادق صادق دقيقي و"قطار تلك الليلة" لحميد رضا قطبي.

ويقام مهرجان "جيبور السينمائي" في الهند في الفترة من 15 إلى 19 يناير/كانون الثاني 2021 في جيبور، المعروفة بأسم المدينة الوردية في الهند.

وتضم لجنة الحكام في هذا المهرجان، الناقد السينمائي الايراني، حامد سليمان زادة، المرموق بدعوة رسمية من "هانو راج" ، أمين مهرجان جيبور السينمائي الدولي.

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