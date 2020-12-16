التعليم العالي تعلن نتائج القبول المركزي الخميس

2020/12/16 | 17:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن موعد اعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الوزارة حددت يوم غد الخميس موعداً للاعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد.

PUKmedia اعلام وزارة التعليم العالي

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