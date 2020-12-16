لمناقشة قانون تمويل العجز المالي.. الوفد الكردي برئاسة طالباني يصل البرلمان

2020/12/16 | 17:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وصل الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، قوباد طالباني، الأربعاء، إلى مجلس النواب، لمناقشة قانون تمويل العجز المالي.

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