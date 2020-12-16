السفير التركي يغرد قبيل زيارة ’هامة’ للكاظمي إلى أنقرة

2020/12/16 | 17:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشر السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، الأربعاء، تغريدة تستبق زيارة ’هامة’ لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أنقرة يوم غد.

وقال يلدز في تدوينة تابعها "ناس"، (16 كانون الاول 2020)، إن "اللقاءات على مستوى وزراء الخارجية قبل زيارة رئيس الوزراء يوم غد، تحمل صفة التأكيد على العلاقات القوية والارادة في التعاون المستمر".

وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، مناقشة اتفاق قضاء سنجار وملف تأشيرات الدخول مع الجانب التركي.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، وتابعه "ناس" (16 كانون الأول 2020)، إن الوفد العراقي "ناقش تطبيق اتفاقية سنجار والخطوات التي يجب اتخاذها".

وأضاف، أن الوفد ناقش أيضاً "العودة لاتفاق 2009 لدخول العراقيين إلى تركيا من دون تأشيرة".

وأشار، إلى أن "الوضع السوري يؤثر بشكل مباشر على الأمن في العراق".

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