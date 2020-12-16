2020/12/16 | 17:53 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلَ مدربا منتخبي الشباب لكرة القدم، قحطان جثير، والناشئين، عماد محمد، على شهادة “برو” التدريبية في كرة القدم، في الدورة التدريبية التي اختتمت، اليوم الاربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة والتي شهدتْ مشاركة كوكبة من المدربين العرب، وبإشراف محاضرين أجانب.

واستمرت الدورة التدريبية سنة كاملة، وشهدت محاضرات نظرية وعملية، فيما استمرت المرحلة الأخيرة من الدورة 40 يوما توالياً في الدوحة.

وباركَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، والأعضاء الآخرون، للمدربين قحطان جثير وعماد محمد، بمناسبة حصولهما على أهم شهادة تدريبية في عالم كرة القدم، متمنين لهما التوفيق والنجاح مع مشوارهما المهم مع المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدربا منتخبي الشباب والناشئين يحصلان على شهادة ” برو” التدريبية 7 SKY TV.

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