خبيرة تكشف عن علامات التحذير الرئيسية لثورات البراكين الوشيكة

2020/12/16 | 17:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} تشكل الانفجارات البركانية تهديدا مدمرا للبشر.ولذلك يحاول العلماء تحديد العلامات المنذرة بحدوث انفجارات وشيكة لتجنب المزيد من الخسائر.

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