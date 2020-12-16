استقرار الأسهم الأمريكية في المستهل مع ترقب قرار الفيدرالي

2020/12/16 | 17:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي، وبعد بيانات اقتصادية.

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