أختتام دورة تدريبية بشأن أهمية النظام الداخلي في ترسيخ عمل اللجان النيابية

2020/12/16 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ واع

اختتم معهد التطوير البرلماني، اليوم الاربعاء، دورة تدريبية بشأن أهمية النظام الداخلي في ترسيخ عمل اللجان النيابية.

وذكر المعهد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "اختتم ، اليوم الاربعاء، بحضور سيروان عبد الله اسماعيل الامين العام لمجلس النواب دورة تدريبية لامناء سر اللجان النيابية بشأن أهمية النظام الداخلي في ترسيخ عمل اللجان النيابية والتي استمرت على مدى يومين".

وشدد الأمين العام للمجلس، بحسب البيان، على "أهمية دور أمناء سر اللجان ومساعديهم في تسيير اعمال اللجان وتقديم الخدمات الى النواب كونهم العمود الفقري للمجلس وانجازاته سواء على الصعيد التشريعي والإداري"، موضحا أن "المشاركة في مثل هذه الدورات تنعكس ايجابيا على وضع الموظفين من خلال الاستفادة من خبرات الاكاديميين والمستشارين والمحاضرين في تطوير مهاراتهم".

وأشار الى ان "تطوير الذات حالة مهمة تسهم بنجاح اي شخص سواء في الحياة العامة اوالعملية في ان يكون له بصمة بالمسيرة العملية، مقدما شكره لمعهد التطوير البرلماني في إقامة النشاطات التي تحقق فائدة للموظفين"، مبينا "قيامه باجراء جولة دبلوماسية سياسية لمصر على رأس وفد ضم مدير عام العلاقات ومدير عام معهد التطوير البرلماني للمشاركة في افتتاح جلسة البرلمان العربي ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية".

ولفت سيروان عبد الله اسماعيل الى ان "اللقاءات في البرلمان العربي ومع امين عام مجلس النواب المصري وامين عام مجلس الشيوخ النصري ستسهم في تبادل الخبرات وتقوية وتعزيز العلاقات خاصة مع موافقة رئيس البرلمان العربي على عقد جلسة للبرلمان او اجتماع مكتب البرلمان العربي في بغداد " موضحا بان "إجراءات مجلس النواب لم تختلف عن إجراءات مجلس النواب المصري في مواجهة فايروس كورونا".

بدوره أكد مدير عام معهد التطوير البرلماني سعد فياض "ضرورة الاستفادة من الدورة وخبرات المحاضرين بشكل ينعكس على تطوير الذات والمؤسسة التي يعمل بها الموظف"، منوها إلى أن "المعهد بعمل على قياس إثر التدريب على المتدربين عبر مخاطبة اللجان والدوائر المشمولة لمعرفة إثر التدريب عليهم".

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