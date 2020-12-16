النفط يحقق ارتفاعا جديدا بفعل لقاحات كورونا وتراجع الدولار

2020/12/16 | 18:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت أسعار النفط، الأربعاء، ارتفاعا بفعل تراجع الدولار والتقدم في توزيع لقاحات مرض كوفيد-19، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وتشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.5% إلى 51.01 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.4% إلى 47.83 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار، الأربعاء، مقابل سلة عملات إلى أدنى مستوياته منذ نيسان 2018.

وفي الوقت نفسه يبدو أن لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة مودرنا بصدد الحصول على موافقة تنظيمية هذا الأسبوع بعدما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنه آمن وفعال.

وفي الوقت نفسه أعلن زعماء في الكونغرس الأميركي تحقيق تقدم كبير في أزمة حزمة تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا المستمرة منذ شهور ومشروع تمويل لتجنب إغلاق حكومي.

ولكن المعنويات تقوضت بسبب زيادة مخزونات الخام الأميركية وتشديد إجراءات العزل العام في أوروبا.

وذكر معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية زادت مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11 كانون الأول إلى نحو 495 مليون برميل.

وألقى تشديد إجراءات العزل العام في بعض البلدان الأوروبية بظلاله على الطلب على الوقود.





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