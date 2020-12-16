بالصور.. طوق بشري حول ساحة الحبوبي

2020/12/16 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت القوات الأمنية في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، طوقاً حول ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وتُظهر الصور أدناه، التي التقطتها عدسة السومرية نيوز، انتشاراً أمنياً كثيفاً في ساحة الحبوبي ومحيطها.

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