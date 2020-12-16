قوة عسكرية تداهم وكراً لـ'داعش' وتقتل اثنين من عناصره بصحراء الرطبة

2020/12/16 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات الأنبار، الأربعاء، عن مداهمة وكر لتنظيم "داعش" في عمق صحراء الرطبة، وقتل عنصرين من التنظيم.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوة من أبطال الفرقة الأولى واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت واجباً بعمق صحراء الرطبة بقوة محمولة جواً من طيران الجيش الأبطال واشتركت معها قطعات برية من القيادة أعلاه".

وأضافت القيادة أن القوة "داهمت وكراً لداعش ودمرت عجلتهم وقتلت اثنين منهم ولا زالت قطعات الفرقة مستمرة بالواجب".

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