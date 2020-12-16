خبير قانوني يكشف عن لائحة عقود غائبة عن الكرة العراقية

2020/12/16 | 18:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشف الخبير القانوني نزار احمد، عن لائحة عقود نظمت مؤخراً من قبل الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وقال احمد لـ /المعلومة/ ان “فيفا شرع لائحة جديدة تنظم عقود العمل بين المدربين والاندية والاتحادات الوطنية وتضمن الحق القانوني للجميع”.

واوضح ان “الاتحاد العراقي بكرة القدم لم يعتمد هذه اللائحة وهو خارج نطاق التغطية وكأن الموضوع لا يعنيه بشيء”، داعياً الى “ضرورة “حماية عقود اللاعبين من استغلال الاندية”.

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم، يمتلك لجنة لاستقبال شكاوى اللاعبين والاندية بشأن العقود.



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