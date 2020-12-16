الصحة تستبق أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة بتحذير إلى العراقيين

2020/12/16 | 18:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذرت وزارة الصحة، الأربعاء، من إقامة الاحتفالات العامة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وذكرت الوزارة في بيان، 16 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "الوضع الصحي في العراق يشهد تخسنصا تدريجيًا بانخفاض عدد الإصابات والوفيات بشكل واضح، مع تصاعد نسب الشفاء وارتفاع عدد الفحوصات إلى عشرة أضعاف ما كان عليه في شهر أيار/مايو الماضي، نتيجة الجهود الحثيثة والمستمرة التي بذلتها وزارة الصحة وجيشها الأبيض الباسل وبإمكانياتهم المحدودة ومساندة الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية".

وأضاف البيان، أنّ "وزارة الصحة ومن منطلق المحافظة على هذا الإنجاز الذي تحقق في السيطرة على الوضع الوبائي وضمان استمرار التناقص بأعداد الإصابات والوفيات لحين انحسار الوباء بشكل كامل، تهيب بالمواطنين الكرام الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمام والتباعد الجسدي ولاسيما إننا في بدايات فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الذي يعطي بيئة مناسبة لانتقال العدوى، تجنبًا لارتفاع الإصابات مرة أخرى والاضطرار لفرض الغلق الجزئي أو التام كما يحدث الآن في معظم البلدان الأوروبية نتيجة تفاقم عدد الإصابات والوفيات".

وأكد البيان، على "إدارات المدارس والهيئات التدريسية في جميع المدارس والكليات والمعاهد بالالتزام التام بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بكيفية الدوام واتخاذ الإجراءات الوقائية وعدم التساهل في ذلك لمنع انتشار العدوى بين صفوف الطلبة".

كما حذر بيان الوزارة، من "إقامة حفلات أعياد الميلاد في نهاية السنة في جميع المرافق المعروفة لإقامة مثل هذه الحفلات وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين"، مشددًا على "الفرق الصحية للتعاون مع الجهات الساندة من البلديات والقوات الأمنية على ضرورة متابعة المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات في تطبيق الإجراءات الوقائية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وفق قانون الصحة العامة".

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