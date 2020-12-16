مداهمة وكر لداعش ومقتل اثنين من عناصره بصحراء الرطبة

2020/12/16 | 18:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الأربعاء، عن مداهمة وكر لتنظيم داعش الارهابي في عمق صحراء الرطبة، وقتل عنصرين من التنظيم.

وقالت القيادة في بيان، إن "قوة من أبطال الفرقة الأولى واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت واجباً بعمق صحراء الرطبة بقوة محمولة جواً من طيران الجيش الأبطال واشتركت معها قطعات برية من القيادة أعلاه".

وأضافت القيادة، أن القوة "داهمت وكراً لداعش ودمرت عجلتهم وقتلت اثنين منهم ولا زالت قطعات الفرقة مستمرة بالواجب".

PUKmedia قيادة عمليات الانبار

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