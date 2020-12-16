درس في إدارة الازمة الاقتصادية… اشرف كريم

2020/12/16 | 18:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب اشرف كريم – صحافي عراقي:

درس في إدارة الازمة الاقتصادية:

الاقتراض الاول – حزيران 2020 / سقف الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار و(15) تريليون دينار اقتراض داخلي

الاقتراض الثاني – تشرين الثاني 2020 / سقف الاقتراض 12 ترليون دينار بعد تخفيضه من 41 ترليون دينار

مشروع قانون موازنة 2021 سيتضمن اقتراضاً ثالثاً لتجاوز عقبة دفع الرواتب الشهرية

نوايا لبيع النفط بالدفع المسبق والذي سيوفر 2 مليار دولار ..



(مجازفة اقتصادية تعتبر نوع من انواع الاقتراض) كما يقول المستشار الاقتصادي للرئيس !

سيكون هناك توجه حكومي لرفع سعر صرف $100 الى 145 الف دينار لتغطية %25 من العجز المالي

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