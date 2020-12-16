وزير الزراعة يتحدث عن ’انتعاش’ في المناطق المحررة وتوجه لتوسيع الخطة الشتوية

2020/12/16 | 18:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الأربعاء، انتعاش الزراعة في المناطق المحررة، فيما أشار إلى أن الوزارة وضعت خطة شتوية لدعم القطاع الزراعي.

وقال الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الزراعة في المناطق المحررة انتعشت من جديد"، مبينا أن "الموصل زرعت حوالي 6 ملايين دونم من المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي".

وأضاف، أن "الموصل وصلاح الدين حققتا المراكز الأولية بين المحافظات بإنتاج محصول الحنطة"، بالإضافة الى زراعتها محصول البطاطا وتوفيره لجميع محافظات البلاد".

من جانب آخر بيّن الخفاجي، أن "الأمطار للعام الحالي تبشر بالخير، وأن خطة الوزارة الشتوية تضمنت زراعة 14 مليونا ونص المليون دونم، وفي حال زيادة الأمطار وموافقة وزارة الموارد المائية سيتم التوسع بالخطة الزراعية".

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