مصر تواجه الموجة الثانية لكورونا

2020/12/16 | 18:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر مجلس الوزراء المصري واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أول قرار حكومي لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا.

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