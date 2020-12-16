الرصافة تسجل ارتفاعا طفيفا في اصابات كورونا

2020/12/16 | 18:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 73 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 45 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

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