النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

2020/12/16 | 18:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول لأدنى مستوى في 3 أشهر، مع هبوط أداء القطاعين الصناعي والخدمي.

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