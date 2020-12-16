رئيسة المفوضية الأوروبية: نقترب من إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا

2020/12/16 | 18:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي اقترب من إبرام اتفاق تجاري جديد مع المملكة المتحدة، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا

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