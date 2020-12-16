التربية النيابية: موازنة 2021 ستتضمن تخصيصاً مالياً للمحاضرين

2020/12/16 | 18:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيتضمن تخصيصاً مالياً للمحاضرين.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بحسب المعلومات الواردة للجنة فإن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيتضمن تخصيصا ماليا للمحاضرين"، لافتا إلى أن "عدد المحاضرين في عموم المحافظات بلغ 200 ألف محاضر بعضهم يمتلك ثماني سنوات من الخدمة".

وأضاف، أن "اللجنة متوجهة نحو احتساب الخدمة للمحاضرين كونهم قدموا خدمة مجانية للعملية التربوية على مدار السنوات"، مبينا أن "لجنة التربية مستمرة بمتابعة ملف المحاضرين، وقد قامت بتضمين فقرة المحاضرين في قانون الاقتراض وتمويل العجز المالي".

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