مقتل 2 من الدواعش بعملية أمنية غرب الانبار

2020/12/16 | 18:34 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بمقتل 2 من عناصر داعش غرب الانبار .

وقال المصدر إن “قوة امنية من قيادة عمليات الانبار وباسناد قوة محمولة جوا من طيران الجيش شرعت بعملية اقتحام وكر للعناصر الاجرامية في منطقة صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، ما ادى الى مقتل 2 من ارهابي داعش”.

وأضاف، أن ” القوات الامنية مازالت تقوم بعمليات تفتيش دقيقة لمناطق صحراء الرطبة التي تعد من اخطر المناطق كونها ذات تضاريس معقدة وتحوي مضافات وانفاق سرية”.

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