ضريبة على الرواتب تنتظر الموظفين في 2021

2020/12/16 | 18:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق تحرير

رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، فرض ضرائب على رواتب الموظفين ضمن حزمة إجراءات لمواجهة الأزمة المالية الخانقة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح، 16 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "اللجنة لا تمتلك قاعدة بيانات للمبالغ المهربة من البلاد، ولا المبالغ المجمدة، في واحدة من أهم الملفات المدرجة ضمن إصلاحات الورقة البيضاء، والتي يجب تترجم إلى نصوص في موازنة 2021".

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وأضاف عضو اللجنة، أنّ "اللجنة طالبت الحكومة بمنح هذا الملف إلى شركة دولية مختصة، باعتباره ملفصا شائكًا، ويتطلب عمل شركات متخصصة على مستوى العالم، وهذا ما نأمله من مجلس الوزراء".

وأوضح النائب، أنّ "فقرة فرض ضرائب على الرواتب الكلية للموظفين لم تصل بعد إلى اللجن، لكنها أحد الخيارات المطروحة، وهو أمر اعتيادي في كل دول العالم"، مشيرًا إلى أنّ "الفقرة أدرجت أيضًا ضمن الورقة البيضاء"، ورجح أنّ تفعل في موازنة العام المقبل.

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