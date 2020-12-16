ميناء الفاو الكبير بالعراق.. الصدر يهدد بالتدخل

2020/12/16 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، بالتدخل على "طريقته الخاصة" في حال فشلت الحكومة العراقية في منع الفساد والتأثيرات الخارجية بملف ميناء الفاو الكبير.

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