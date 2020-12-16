2020/12/16 | 18:55 - المصدر: سفن سكاي

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اسفرت قرعة ملحق دوري ابطال اسيا عن مواجهة متوازنة تقريباً بين الزوراء و الوحدة السعودي على ارض الفريق السعودي , حيث يتأهل الفائز من هذه المباراة بصورة مباشرة الى دور المجموعات من دوري ابطال اسيا لموسم 2021 – 2022.

اما القوة الجوية فاوقعت به القرعة بمواجهة اجمك الاوزبكي في مباراة ستقام على ارض ملعب القوة الجوية , والفائز من المباراة سيلاقي السد او الغرافة في قطر, ثم الفائز من المباراة الثانية يتأهل الى دور المجموعات للبطولة الاسيوية.

يذكر ان نادي الشرطة قد حجز له مقعداً مباشراً في دور المجموعات من الموسم الجديد لدوري ابطال اسيا بأعتباره بطل الدوري في موسم 2018 -2019

انتهى غ.ج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرعة متوازنة للنوارس وصعبة على الصقور في ملحق دوري ابطال اسيا 7 SKY TV.

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