التربية النيابية تبشر المحاضرين المجانيين

2020/12/16 | 18:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بشرت لجنة التربية النيابية، الاربعاء، المحاضرين المجانيين بتخصصيات مالية

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