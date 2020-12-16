وزير التربية يدعو اللجنة الوطنية إلى متابعة ملفات العمل والإيفاء بالتزاماتها

2020/12/16 | 18:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا وزير التربية حميد الدليمي، الاربعاء، اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم الى متابعة ملفات العمل والإيفاء بالتزاماتها ضمن الفترات الزمنية المحددة.

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