إنتاج النفط في الولايات المتحدة يتراجع 100 ألف برميل يومياً

2020/12/16 | 18:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الجاري، مع هبوط قوي لصافي واردات الخام الأمريكية.

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