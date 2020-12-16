مخزونات النفط في الولايات المتحدة تهبط بأكثر من التقديرات

2020/12/16 | 18:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

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