قيادي في بدر بشأن منصب وزيرة الدولة: امتياز أم إهانة للتركمان !

2020/12/16 | 19:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

استغرب القيادي بمنظمة بدر ومسؤول فرع الشمال محمد مهدي البياتي، الأربعاء، من منح منصب وزيرة الدولة لمدة خمسة اشهر.

وقال البياتي في بيان تلقته /المعلومة/ “لماذا نضع لوم فشلنا على رقبة الاخرين مثلاً هل هادي العامري هو من أمر التركمان أن نتمزق أم قال أمام الملأ توحدوا في مشروع لكي أُحصل لكم وزارتين ماذا يفعل لنا هناك من فينا يسعى ليل ونهار لتمزيقنا”.

وأضاف البياتي، “هل القبول بهذا المنصب ولمدة خمسة أشهر امتياز للتركمان ام إهانة التركمان بأن هذا مستواكم ولماذا القبول به او التصارع عليه”.

ولفت البياتي، الى أن “ادارة السياسة التركمانية على المحك وهي للأسف الشديد من فشل الى فشل وعلينا أن نعترف ليسهل لنا جميعاً حل الازمة”.

وأكد البياتي إن “عدم اتفاق التركمان فيما بينهم أضاع حقوقهم في كثير من المناصب الحكومية التي هي استحقاق لهم “.



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