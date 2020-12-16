مذكرة قبض بحق مسؤول حكومي رفيع في قضية فساد

2020/12/16 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اصدر مجلس القضاء الاعلى ،الاربعاء، مذكرة القاء قبض بحق مدير عام الإدارية في البنك المركزي صالح ماهود .وقال مصدر حكومي لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة القاء قبض بحق مدير عام الإدارية في البنك المركزي صالح ماهود”.وكشف مصدر مطلع في وقت سابق عن تقديم مدير الدائرة الادارية […]

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