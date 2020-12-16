2020/12/16 | 19:05 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 | 06:48 مساءً

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الصحة النيابية: ارتفاع الاصابات بصفوف الطلبة لا يستوجب الغاء العام الدراسي

اقرت لجنة الصحة النيابية، الاربعاء، بارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا بين صفوف الطلبة في المدارس، فيما اكدت ان الوضع تحت السيطرة ولا يستدعي الغاء العام الدراسي.

وقال عضو لجنة الصحة جواد الموسوي ان “هناك اصابات عديدة سجلت في صفوف الطلبة بالمدارس في بعض المحافظات اضافة الى العاصمة بغداد”.

واضاف انه “توجد حالات ارتفاع بأعداد الطلبة المصابين في البصرة والرصافة تتصدر المناطق في باقي المحافظات”، مشيرا الى ان “الوضع مسيطر عليه من قبل فرق الرصد الوبائي التي تجريها الصحة”.

واوضح الموسوي ان “الوضع لازال تحت السيطرة ولا يستوجب الغاء العام الدراسي”.

وافاد ان “اللجنة تتابع مع وزارة الصحة ووزارة التربية الاصابات المسجلة واجتماعات مستمرة لاتخاذ أي اجراء في حال تطور الامر”.

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