التطبيعية ترد طعن العنكوشي بشأن قرار لجنة الانضباط

2020/12/16 | 19:05 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ردت لجنة الاستئناف في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، الطعن المقدم من رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، على قرار لجنة الانضباط.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم (16 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "لجنة الاستئناف عقدت اجتماعا للنظر بالطعن الاستئنافي المقدم من قبل رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، حسين علي العنكوشي، على قرار لجنة الانضباط بمضاعفة الغرامة المالية السابقة وجعلها عشرة ملايين دينار، لكون لجنة الانضباط رأت أن المخالفة قد تم تكرارها".

واضاف انه "بعد التدقيق والمداولة تم قبول الطعن الاستئنافي شكلا، على اعتبار انه قدم ضمن المدة القانونية".

وأوضح انه "بعد التدقيق، وجدنا أن الطعن الاستئنافي بقرار لجنة الانضباط بمضاعفة الغرامة المفروضة، لا يمكن الطعن به استئنافا، وذلك استنادا للمادة (128) الفقرة (4)، وعليه قررت اللجنة رد الطعن الاستئنافي المذكور قرارا قطعيا لا يجوز الطعن أو الاستئناف عليه لدى أية جهة عراقية ".

وكانت لجنة الانضباط قد اصدرت قرارا بتغريم رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي 5 ملايين دينار بسبب تصريحات إعلامية ضد اللجنة، فيما اصدرت قرارا ثانيا بمضاعفة مبلغ الغرامة بعد قيام العنكوشي بتكرار تصريحاته ضد اللجنة وانتقاد قرار الغرامة المفروضة عليه.

A.Sh

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