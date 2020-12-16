مسلحون يقتلون أستاذاً جامعياً وسط ميسان

2020/12/16 | 19:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، الأربعاء، بمقتل أستاذ جامعي بإطلاق نار وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز نسخة منه، إن "مسلحين مجهولين أقدموا مساء اليوم، على قتل أستاذ في كلية المنارة وسط ميسان"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استنكرت، اليوم الأربعاء، "الاعتداء" على رئيس جامعة ميسان، وفيما أعربت عن قلقها من تصاعد حالات "استهداف وترويع" الأساتذة وكفاءات المؤسسة الجامعية العراقية، دعت الجهات الأمنية إلى حمايتهم.

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