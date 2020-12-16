المراتب الاولى… محافظتان عراقيتان تشهدان انتعاشاً زراعيا “غير مسبوق”

2020/12/16 | 19:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الأربعاء، انتعاش الزراعة في المناطق المحررة.

وقال الخفاجي في تصريحات صحافية: إن “الزراعة في المناطق المحررة انتعشت من جديد”، مبينا أن “الموصل زرعت حوالي 6 ملايين دونم من المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي”.

وأضاف، أن “الموصل وصلاح الدين حققتا المراكز الأولية بين المحافظات بإنتاج محصول الحنطة”، بالإضافة الى زراعتها محصول البطاطا وتوفيره لجميع محافظات البلاد”.

من جانب آخر بين الخفاجي، أن “الأمطار للعام الحالي تبشر بالخير، وأن خطة الوزارة الشتوية تضمنت زراعة 14 مليونا ونص المليون دونم، وفي حال زيادة الأمطار وموافقة وزارة الموارد المائية سيتم التوسع بالخطة الزراعية”.

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