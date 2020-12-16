الخلاف بين العسكر والمدنيين ينفجر في السودان.. وتحذير من انقلاب

2020/12/16 | 19:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتزايد التوترات بين المكونين المدني والعسكري الذين يشتركان في حكم السودان، مع تصريحات من كل طرف تحمل الآخر مسؤولية الفشل في إدارة الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد بعد ثورة أطاحت بحكم عمر البشير الذي طال ثلاثين عاما.

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