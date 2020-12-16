التربية النيابية: موازنة 2021 ستتضمن تخصيص مالي للمحاضرين

2020/12/16 | 19:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلنت لجنة التربية في البرلمان العراقي اليوم الأربعاء (16 ديسمبر) ان موازنة 2021 ستتضمن مخصصات مالية للمحاضرين اللذين يداومون في المدارس.وكشفت اللجنة ان هناك 200 الف محاضر في جميع المحافظات و بذلك سيحصل كل منهم على مستحقاته المالية في العام القادم.يذكر بان تشكو الكثير من المدارس في عموم البلاد من …

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