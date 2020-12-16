البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي وحضور 168 نائباً

2020/12/16 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته رقم (٢٩) برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب، عقد اليوم الاربعاء، جلسته رقم (٢٩) برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي”.

واضاف المصدر، ان “الجلسة بحضور 168 نائباً”.

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