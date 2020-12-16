السليمانية.. التأكيد على التعايش بين المكونات والاديان

2020/12/16 | 19:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مسؤول المركز 1 لتنظيمات السليمانية جزا سيد مجيد اليوم الاربعاء 16/12/2020 في مبنى المركز، عددا من رجال الدين من مكونات مختلفة.

وقال مجيد، ان رجال الدين لهم دور مهم ومستمر في توعية المجتمع والابقاء على التعايش بين مكونات كوردستان.

واضاف، اكدنا على السلام والاستقرار الاجتماعي ودعمنا للعمل والمشاريع المشتركة بين الاديان، وراينا انه من الجيد استمرار اللقاء برجال الدين على طريق الرئيس مام جلال الذي كان يهتم باستمرار بالمكونات الدينية.

وثمن مسؤول المركز 1 لتنظيمات السليمانية، دور رجال الدين في تقدم المجتمع، مشيرا الى الاستمرار باللقاء برجال الدين.

PUKmedia

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