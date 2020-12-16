صحة الكرخ توزع الإصابات الجديدة وتعلن مجموع حالات الشفاء خلال 24 ساعة

2020/12/16 | 19:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الأول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم":

عدد الإصابات 395 موزعة كالآتي":

أبو دشير-----------11

أبو غريب ----------33

الإسكان------------8

الاعلام-------------9

البياع -------------11

التاجي-------------10

التراث -----------4

الحرية -------------8

الدورة--------------28

الرحمانية -----------5

السيدية ----------- 9

الشالجية-----------7

الشعلة ------------14

الصالحية-----------4

الطارمية------------12

العامرية------------11

العطيفية-----------7

العلاوي -----------2

الغزالية-------------15

القادسية ------------5

الكاظمية ------------7

اللطيفية -----------8

المحمودية-----------24

المعالف ----------- 5

المنصور ------------14

المواصلات ----------2

النصر والسلام------- 12

الوشاش ----------- 7

اليرموك ------------9

جكوك ------------2

حي الجامعة------—-18

حي الجهاد-----------13

حي الخضراء----------12

حي العدل -----------21

حي العامل------------14

حي الفرات -------—-3

سويب ----------- 1

شارع حيفا ----------3

كرادة مريم ----------4

سكنة جانب الرصافة ----- 4

الشفاء: 212

الوفيات: 2

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