2020/12/16 | 19:26 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس الوزاري للامن الوطني يشكر البيشمركة ويصدر توجيهاً بشأن استهداف الناشطين 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري للامن الوطني يشكر البيشمركة ويصدر توجيهاً بشأن استهداف الناشطين) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري للامن الوطني يشكر البيشمركة ويصدر توجيهاً بشأن استهداف الناشطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).