البرلمان يصوت على عطلة رسمية لجميع العراقيين

2020/12/16 | 19:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُصوت بأعتبار يوم ٢٥-١٢ من كُل عام عطلة رسمية لجميع العراقيين بمناسبة ميلاد سيد المسيح عليه السلام.

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