البرلمان يصوت على قانون يخص المنظمة العالمية للملكية الفكرية

2020/12/16 | 19:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تصديق التعديلات التي اجريت عامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٣ على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في استوكهولم عام ١٩٦٧

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