2020/12/16 | 19:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم شركة "تويتر" لأعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات إيجابية حيال منصة التواصل الاجتماعي.

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