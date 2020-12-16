العراق يسعى لإعادة خط سكك حديد يربطه بسوريا وتركيا للعمل

2020/12/16 | 19:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت الشركة العامة للسكك الحديد إحدى تشكيلات وزارة النقل العراقية، عن خطط لإعادة خط العراق سوريا تركيا إلى العمل.وقال طالب الحسيني، مدير عام الشركة، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، إن خطوط سكك الحديد تعرضت في بعض المناطق إلى …

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